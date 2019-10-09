«Акт возмездия»: мексиканского мэра привязали к пикапу

Мэра привязали к машине и протащили по улицам

Жители мексиканского городка Лас-Маргаритас привязали своего мэра Хорхе Эскандона к пикапу и протащили волоком по улицам за невыполненные обещания, сообщает местное издание Heraldodemexico. Ранее градоначальник заявлял о намерении сделать дороги.

На появившемся в Сети видео запечатлено, как по городской магистрали проезжает внедорожник, к которому на длинной веревке привязан мужчина, волочащийся по проезжей части на спине. При этом за машиной бежит толпа людей. По данным издания, Эскандон обещал местным жителям сделать дороги, но своего слова не сдержал.

Отмечается, что в настоящее время жизни мэра ничего не угрожает. Полиция обвинила жителей в попытке похищения Эскандона и завела дело, в рамках которого были задержаны 30 человек.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жители Дагестана устроили самосуд над автоледи, которая сбила четырёх человек на тротуаре. По данным местной полиции, 43-летняя женщина за рулем RAV4 наехала на пешеходов, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарева. Все четверо пострадавших попали в больницы: двое мужчин в возрасте 31-го и 32-х лет, 61-летняя женщина и 25-летний молодой человек. Возмущенные очевидцы ДТП начали бросать камни в машину. Прибывшие на место происшествия полицейские удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в женщину и ее супруга, который был пассажиром.