Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэра привязали к машине и протащили по улицам 

Рамблер + ещё 13 46 минут назад
«Акт возмездия»: мексиканского мэра привязали к пикапу
Фото: РИА Новости
Жители мексиканского городка Лас-Маргаритас привязали своего мэра Хорхе Эскандона к пикапу и протащили волоком по улицам за невыполненные обещания, сообщает местное издание Heraldodemexico. Ранее градоначальник заявлял о намерении сделать дороги.
На появившемся в Сети видео запечатлено, как по городской магистрали проезжает внедорожник, к которому на длинной веревке привязан мужчина, волочащийся по проезжей части на спине. При этом за машиной бежит толпа людей. По данным издания, Эскандон обещал местным жителям сделать дороги, но своего слова не сдержал.
Отмечается, что в настоящее время жизни мэра ничего не угрожает. Полиция обвинила жителей в попытке похищения Эскандона и завела дело, в рамках которого были задержаны 30 человек.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жители Дагестана устроили самосуд над автоледи, которая сбила четырёх человек на тротуаре. По данным местной полиции, 43-летняя женщина за рулем RAV4 наехала на пешеходов, направляясь с улицы Айвазовского в сторону улицы Огарева. Все четверо пострадавших попали в больницы: двое мужчин в возрасте 31-го и 32-х лет, 61-летняя женщина и 25-летний молодой человек. Возмущенные очевидцы ДТП начали бросать камни в машину. Прибывшие на место происшествия полицейские удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в женщину и ее супруга, который был пассажиром.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Комментарии7
В мире , Другое , Лас-Маргаритас
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
Известный ученый покончил с собой в Москве
Известный ученый покончил с собой в Москве11
Украинцы снова собираются на «майданы»
Украинцы снова собираются на «майданы»300
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой97
В России нашли элитный отдел по «дестабилизации Европы»
В России нашли элитный отдел по «дестабилизации Европы»522
Видео
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение