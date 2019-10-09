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Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Johnson & Johnson выплатит американцу $8 миллиардов
Фото: РИА Новости
В суд обратился 26-летний Николас Мюррей, который сообщил, что в детстве употреблял нейролептический препарат Risperdal, имеющий очень неприятный для мужчин побочный эффект — гинекомастия (увеличение молочных желез). Но производитель забыл предупредить об этом потребителей.
Первое судебное слушание по данному делу состоялось в 2015 году. Тогда жюри присяжных встало на сторону пострадавшего. Мюррей должен был получить от Johnson & Johnson 1,75 миллиона долларов. Но в феврале прошлого года апелляционный суд штата Пенсильвания снизил размер компенсации до 680 тысяч долларов, что не устроило Мюррея.
Мужчина снова обратился в суд и выиграл дело, сообщает ТАСС.
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В мире , Johnson & Johnson , ИТАР-ТАСС
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