Компания Johnson & Johnson выплатит американцу 8 миллиардов долларов

В суд обратился 26-летний Николас Мюррей, который сообщил, что в детстве употреблял нейролептический препарат Risperdal, имеющий очень неприятный для мужчин побочный эффект — гинекомастия (увеличение молочных желез). Но производитель забыл предупредить об этом потребителей.

Первое судебное слушание по данному делу состоялось в 2015 году. Тогда жюри присяжных встало на сторону пострадавшего. Мюррей должен был получить от Johnson & Johnson 1,75 миллиона долларов. Но в феврале прошлого года апелляционный суд штата Пенсильвания снизил размер компенсации до 680 тысяч долларов, что не устроило Мюррея.

Мужчина снова обратился в суд и выиграл дело, сообщает ТАСС.