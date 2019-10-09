Aftonbladet (Швеция): мужчины без секса — новая террористическая угроза

Молодые мужчины, у которых нет секса, — это будущие террористы? Aftonbladet (Швеция) пишет о так называемом движении «инцелов», ставшем апофеозом ненависти к женщинам в обществе. В Америке от рук инцелов уже погибли несколько десятков человек. А еще они — легкая добыча экстремистов.

В своей новой книге Паскаль Энгман (Pascal Engman) выводит в центр внимания так называемое движение «инцелов».

«Это апофеоз ненависти к женщинам в обществе», — говорит он.

В Швеции понятие «инцел» до сих пор относительно неизвестно.

Совсем другое дело в США, где так называемые инцелы уже убили 45 человек во время разных актов устрашения и массовых расстрелов.

«Инцел» — сокращение от involuntarily celibate, что значит «невольное воздержание». Так обозначают человека, который живет без партнера и у которого давно не было секса. Чаще всего представители этого движения общаются на разных форумах в интернете, где в первую очередь молодые мужчины изрощряются в ненависти к женщинам, которые «отказывают» им в сексе.

В некоторых случаях ненависть переходила в злобные действия.

В мае 2014 года 22-летний Эллиот Роджер (Elliot Rodger) застрелил шесть человек и ранил 14. Затем он покончил с собой.

«Вы, женщины, никогда не интересовались мной. Я не знаю, почему вы не интересовались мной, но я вас за это накажу», — объявил он в видео на Youtube непосредственно перед началом атаки.

«Революция началась!»

23 апреля успешный 25-летний программист Алек Минассян (Alek Minassian) сел за руль белого грузовика и поехал сбивать людей на улицах Торонто. Десять человек погибли, в том числе восемь женщин, а 14 были ранены. Позднее Минассяна задержала полиция.

Перед терактом Алек Минассян написал несколько строчек на Facebook:

«Революция инцелов началась! Мы свергнем всех чедов и стейси! Да здравствует Эллиот Роджер!»

«Чедами» и «стейси» среди инцелов называют мужчин и женщин, которым легко найти партнера.

33-летний писатель Паскаль Энгман (Pascal Engman) ранее был репортером Expressen и прославился после выхода дебютной книги «Патриоты» (Patrioterna) в 2017 году. На днях он выпускает триллер «Крысиный король» (Råttkungen), сюжет которого как раз основывается на событиях, связанных с движением инцелов.

«Оно меня заинтересовало, его можно считать чем-то вроде апофеоза ненависти к женщинам в нашем сегодняшнем обществе», — говорит Энгман.

«Существует растущая группа молодых мужчин, которые считают себя обделенными женщинами, которые их не замечают. Привилегии, работу, сексуальность, которые раньше полагались нам, мужчинам, теперь отнимают женщины», — продолжает он.

Их вербуют нацисты

В ходе своих исследований для книги Паскаль Энгман понял, что движение инцелов может стать хорошей питательной почвой для разных форм экстремизма:

«Например, существуют примеры, как американские нацисты вербуют людей из движения инцелов. Их легко завербовать, ведь они и так уже полны ненависти. Когда Исламское государство (террористическая организация, запрещенная в России, — прим. ред.) было на пике развития, кое-кто на форумах инцелов писал, что собирается отправиться в ИГИЛ, чтобы заполучить там секс-рабынь», — рассказывает он.

«Главная проблема всех этих форумов в том, что женщины дегуманизируются. Это психологический защитный механизм, благодаря которому становится легче вредить другим людям. Точно так же террористы ИГИЛ называют нас, представителей западного мира, неверными, империалистами или свиньями», — продолжает Паскаль Энгман.

Expressen: Кое-кто считает, что убийства, основанные на идеологии инцелов, следует расценивать как теракты. Вы согласны?

Паскаль Энгман: Да, согласен. Мы говорим об актах, призванных вселить ужас в женщин, а, согласно определению, терроризм — это стремление парализовать общественные институты.

— Можно ли достучаться до людей, которые считают себя инцелами?

— Не думаю. На своих форумах в интернете они чувствуют общность и единение, тем самым подпитывая спираль зла. Трудно найти женщину для секса или брака, если ты все свое время проводишь на форумах, изливая ненависть.

«Мой страх их только подстегивал»

«Крысиный король» — вторая книга в серии об инспекторе полиции Ванессе Франк. Она занимается рядом нераскрытых убийств, совершенных, похоже, на почве ревности.

Работая над книгой, Паскаль Энгман исходил из своего личного опыта. Он рассказывает, что еще в детстве стал замечать, что мир по-разному обходится с мальчиками и девочками.

"В моем кругу есть женщины, которых изнасиловали. Моя девушка, Линнеа, тоже очень хорошо объяснила мне, каково это — быть сегодня молодой женщиной. Однажды она шла домой с работы, а мимо проезжали четверо парней в машине. Они остановились и начали ее клеить, а ей это очень не понравилось. Но они все не отставали, и она чувствовал себя совершенно беспомощной».

«Как она сказала: «Одно дело, если бы они увидели, что я испугалась, и перестали. Но было такое ощущение, что мой страх их только подстегивал».

Движение инцелов

Движение состоит прежде всего из молодых мужчин, которые проводят много времени на разных интернет-форумах. Сколько их всего, неизвестно. В одной такой группе на интернет-форуме Reddit было 40 тысяч пользователей, пока ее в 2017 году не закрыли. Однако неизвестно, сколько из них на самом деле считали себя инцелами.

«Инцел» (сокращение от involuntarily celibate, по-русски — «невольное воздержание») — человек, который живет без партнера и у которого долгое время не было секса.

Мужчины, связанные с движением инцелов, на сегодняшний момент убили 45 человек во время различных актов устрашения и стрельбы по толпе.

На форуме incels.co, где обсуждаются различные аспекты невольного воздержания, сейчас 10 тысяч участников.

Вот несколько терминов, наиболее распространенных среди членов движения.

«Труцел» — человек, который никогда не имел секса и не состоял в отношениях.

«Менталцел» — человек, который живет в целибате из-за психической болезни или социофобии.

«Лукизм» — дискриминация в обществе некрасивых мужчин.

«Чеды» и «стейси» — мужчины и женщины, которым легко найти партнера.

Считается, что у женщин есть сексуальная власть над мужчинами, а потому они не могут считаться инцелами.