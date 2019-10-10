Украина и Нидерланды обсудили сотрудничество в деле MH17

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок обсудили сотрудничество в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента, передает ТАСС.

В частности, стороны обсудили вопросы касательно завершения расследования и проведения судебного процесса по делу о крушении самолета. Помимо этого, речь шла о ситуации на юго-востоке Украины и инвестиционном сотрудничестве.

Парламент Нидерландов инициировал дополнительное расследование по делу о крушении «Боинга» 8 октября. Следователи, в частности, планируют выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство, несмотря на то, что там велись боевые действия.