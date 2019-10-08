Ленин бежал: президент Эквадора покинул столицу

Президент Эквадора Ленин Морено бежал из столицы

На фоне набирающих силу протестов президент Эквадора Ленин Морено принял решение вывезти правительство из Кито и разместить его в городе Гуаякиль , расположенном в чуть более чем 400 километрах от столицы. Тем самым, утверждают местные эксперты, власти фактически признали, что неспособны более контролировать ситуацию. Мощный всплеск протестной активности в Эквадоре начался в начале октября после того, как по указанию Морено были отменены государственные субсидии на бензин и дизель, что вызвало резкое повышение цен на топливо.

Еще на прошлой неделе эквадорский президент подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 60 дней под предлогом обеспечения безопасности всех граждан. Позже Верховный конституционный суд сократил этот срок до 30 суток, но сути это не изменило — ни правоохранительные органы , ни военные не справляются с задачей по предотвращению хаоса, а именно так можно охарактеризовать текущую обстановку по всему Эквадору. Главной движущей силой протестов стали представители коренных народов, фермеры и перевозчики, а позже к ним присоединились студенты и ряд профсоюзных организаций. В сжатые сроки Эквадорской конфедерации коренных народов, Conaie, удалось мобилизовать более 20 тысяч человек, которые должны будут осадить Кито в ночь с понедельника на вторник.

Не дожидаясь пока демонстранты доберутся до столицы, Ленин Морено принял решение об эвакуации. Мировые СМИ облетели кадры как президента, передвигающегося на инвалидном кресле, сотрудники охраны грузят в вертолет, доставивший его впоследствии в Гуаякиль. Кстати говоря, Conaie, в ответ на режим ЧС от Морено, опираясь на нормы ООН , ввела собственный чрезвычайный режим, но на территориях, относящихся к землям коренных народов. Это подразумевает, что любой полицейский наряд, либо группа военных, попытавшаяся проникнуть туда, будет задержана патрулем и подвергнута "индейскому правосудию". Пользуясь этим, в городе Алауси, в провинции Чимборасо, уже было "арестовано" 47 военнослужащих, вызволять которых силой, или каким-либо иным способом, армия пока что не собирается.

В своем обращении к гражданам после побега из столицы, Морено обвинил в бывшего президента Рафаеля Корреа и нынешнего венесуэльского лидера Николаса Мадуро в государственном перевороте. Он также заявил, что не намерен отступать, а само решение об отмене субсидий на топливо, действовавших в стране с 70-х годов прошлого века, он назвал "историческим". При этом, что вполне естественно, Морено не упомянул основную его причину, а именно — давление со стороны МВФ , выделившего Эквадору в начале этого года заем в размере 4,2 млрд долларов, в обмен на обязательства эквадорского правительства провести экономические реформы и сократить государственные расходы. По оценкам правительства субсидии ежегодно обходились бюджету в 1,3 млрд долларов.

По непроверенным данным в подконтрольных властям городах страны было арестовано более 500 человек. Двигавшиеся в стороны столицы Кито группы демонстрантов вымещали свой гнев, казалось, на всем, что попадется им на пути. Пострадали как минимум 32 плантации и одна из крупнейших молочных ферм. Уже на подступах к Кито был сожжен армейский броневик. Кроме того, демонстранты захватили и парализовали работу трех месторождений нефти, принадлежащих госкомпании Petroamazonas. Из-за чего добыча была снижена на 63 тысяч баррелей, что составляет около 12% от всей добываемой в стране в сутки нефти.

Местные эксперты не берутся прогнозировать исход нынешнего противостояния, поскольку на данный момент не просматривается никаких перспектив для начала мирных переговоров власти с манифестантами. Местная пресса лишь напоминает, что именно коренные народы, за которыми стоит Conaie, стали той движущей силой, которая в 2000 году меньше чем за две недели лишила власти тогдашнего президента Хамиля Мауада. И параллели здесь вполне уместны, поскольку Мауад в то время, также под давлением извне, инициировал отказ от местной валюты сукре в пользу американского доллара.