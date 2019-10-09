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«Подарок для РФ»: демократы о возможном выходе США из Договора по открытому небу 

Газета.Ru + ещё 2 24 минуты назад
Демократы оценили выход США из Договора по открытому небу
Фото: Reuters
Четыре демократа заявили, что, если американская сторона выйдет из Договора по открытому небу, то это будет большим подарком от администрации президента страны Дональда Трампа для России. Об этом сообщает Reuters.
По их мнению, выход позволит России и другим странам летать над США.
Кроме того, прекращение соглашения может подорвать доверие Украины.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он действует с 2002 года и позволяет странам, подписавшим договор, открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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