Демократы оценили выход США из Договора по открытому небу

«Подарок для РФ»: демократы о возможном выходе США из Договора по открытому небу

По их мнению, выход позволит России и другим странам летать над США.

Кроме того, прекращение соглашения может подорвать доверие Украины.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он действует с 2002 года и позволяет странам, подписавшим договор, открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.