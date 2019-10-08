Турция разрешила себе воевать в Сирии

Турция продлила своим войскам разрешение на участие в операциях за границей. Об этом свидетельствуют итоги голосования в Великом национальном собрании (парламенте), передает ТАСС.

Срок мандата продлен на год — до 30 октября 2020-го. По документу турецкая армия может действовать на территории Сирии Ирака . Кроме того, разрешается размещать на турецкой территории базы и силы третьих стран, помогающих Анкаре в ее операциях за рубежом.

Ранее эксперты The National Interest сочли, что военная операция, которую президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует начать в Сирии, может превратить эту территорию в «турецкий Вьетнам» и закончиться для Анкары поражением.

7 октября стало известно, что США отказались поддерживать военную операцию Турции в Сирии. Вместе с тем американские военные больше не будут находиться рядом с местом проведения операции. Затем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не бросает курдов и продолжит оказывать им помощь.

Ранее в октябре Эрдоган заявил, что турецкие власти считают военную операцию в Сирии «разумным способом вернуть мир». После этого Турция перебросила значительные силы к границе с Сирией, а истребители турецких ВВС обстреляли пограничный КПП Самалька на северо-востоке Сирии.