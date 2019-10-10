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«Нормандская встреча» и Донбасс: о чем говорили Меркель и Зеленский по телефону 

ТК «Звезда» + ещё 21 1 час назад
В ходе переговоров оба политика сошлись на том, что все условия для проведения встречи «нормандского формата» выполнены.
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе немецкого правительства.
В ходе переговоров оба политика сошлись на том, что все условия для проведения встречи «нормандского формата» выполнены. Это случилось после того, как 1 октября контактная группа в Минске договорилась о разведении сил на линии соприкосновения, а также о определила порядок проведения «местных выборов в восточной Украине и вступления в силу особого статуса для этого региона».
В свою очередь, в пресс-службе Зеленского не стали говорить о выполненных для «нормандской встречи» условиях.
Президент Украины поблагодарил Меркель за «весомую поддержку» процесса достижения мира на украинской стороне, а также за последовательную позицию по антироссийским санкциям и помощь в реформе. В ответ канцлер Германии подтвердила, что позиция Берлина останется неизменной.
Кроме того, Зеленский сообщил Меркель детали ситуации в Донбассе. В частности, речь шла о разведении войск на линии конфликта в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.
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Комментарии
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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