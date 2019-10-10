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В Донбассе предпримут новую попытку разведения сил 

ТК «Звезда» + ещё 23 42 минуты назад
В Донбассе вновь собрались развести войска
Фото: ТРК "Звезда"
Украинские националисты уже пообещали привезти свыше тысячи добровольцев для срыва перемирия.
В Донбассе попытаются провести разведение войск на линии соприкосновения. Эта попытка станет уже третьей с начала недели.
Изначально планировалось выполнить отвод в районе сел Петровского и Золотого 7 октября, однако затем дата была перенесена на 9 октября. В намеченный день представители Донецкой и Луганской народных республик вместе с сотрудниками миссии ОБСЕ прибыли на место и подали два сигнальные ракеты о готовности. Однако ответа от украинских силовиков не последовало.
Позже выяснилось, что позиции Вооруженных сил Украины атаковали националисты — сотни радикалов пытались захватить пункты пропуска и прорваться в нейтральную зону. Десятки человек задержали, несколько получили ранения. Противники перемирия планируют повторить атаку 10 октября — они обещают привести к линии разграничения свыше тысячи добровольцев.
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В мире , Видео , Украина , ОБСЕ
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