Киев принял решение по разведению войск в Донбассе

Киев решил отвести военных в Донбассе на позиции 2016 года

Начальник генштаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что при разведении войск в Донбассе силы будут отведены на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию», — передает его слова «Интерфакс».

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что это расстояние позволит им в случае нарушения договоренностей сразу вернуться обратно.

Замкомандира «Украинской добровольческой армии» Андрей Гергерт ранее во вторник заявил, что националисты не собираются покидать позиции — более того, займут позиции, которые будут оставлены украинскими силовиками.

Ранее Киев отменил отвод сил в Донбассе, назначенный на 7 октября, после чего была назначена новая дата отвода войск.