Китай отказался выполнить просьбу Трампа

Китай отказался расследовать дело Байдена по просьбе Трампа

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Парламент Турции продлил на год мандат на проведение операций в Сирии и Ираке

В Конгрессе узнали о планах Трампа вывести США из Договора по открытому небу

Киев решил отвести военных в Донбассе на позиции 2016 года