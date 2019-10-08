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Китай отказался расследовать дело Байдена по просьбе Трампа 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Китай отказался выполнить просьбу Трампа
Фото: РИА Новости
МИД Китая отклонил призыв президента США Дональда Трампа провести расследование в отношении вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, так как Пекин придерживается принципа невмешательства в дела других стран.
«Китай долгое время придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. У нас нет намерения вмешиваться во внутренние дела США. Наша позиция последовательна и ясна», — передает ТАСС слова представителя МИД Китая Гэн Шуана.
Ранее Трамп допустил, что попросит председателя КНР Си Цзиньпина провести расследование против Байдена-младшего. В палате представителей заявили, что таким образом он повторно нарушил президентскую клятву.
Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа якобы из-за того, что он давил на Украину ради расследования дела Байдена-младшего.
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В мире , США , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , МИД , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Китай
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