Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Турции не воспринимают всерьез угрозы Трампа, считает политолог 

РИА Новости 52 минуты назад
В Турции не воспринимают всерьез угрозы Трампа
Фото: Reuters
Угрозы президента США Дональда Трампа разрушить турецкую экономику в Анкаре не воспринимают всерьез, заявил РИА Новости турецкий политолог Айдын Сезер.
Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями".
"Трамп ведет себя не как адекватный и ответственный лидер. Он пытается управлять внешней политикой США как собственной компанией, угрожая уничтожить нашу экономику. Это в высшей степени агрессивное и недипломатичное поведение. Ему пора уже знать, что угрозами в адрес Турции он ничего не добьется", — сказал Сезер.
По его словам, все турецкие СМИ, в том числе оппозиционные, выступили с резким осуждением этого заявления Трампа. "Турция не будет предпринимать никаких действий относительно этих угроз, потому что не воспринимает их всерьез. С экономической точки зрения какие-то результаты могут быть: например, доллар может вырасти по отношению к турецкой лире", — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что во время кризиса из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 США, в том числе лично Трамп, также высказывали различные угрозы, но на решение Турции это не оказало никакого влияния.
Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщалось, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.
Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Последние новости
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Блокировать Крым. США всерьез берутся за Черное море Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Дональд Трамп , РИА Новости , Анкара , США , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не согласился с Лукашенко по Донбассу
Кремль не согласился с Лукашенко по Донбассу60
В Киеве назвали три сценария ситуации в Донбассе
В Киеве назвали три сценария ситуации в Донбассе5
Пока вы спали: украинский бизнесмен увел из Москвы миллиарды
Пока вы спали: украинский бизнесмен увел из Москвы миллиарды101
Три сценария: Украина рассказала о судьбе Донбасса
Три сценария: Украина рассказала о судьбе Донбасса19
Instаgrаm лишит пользователей главной функции
Instаgrаm лишит пользователей главной функции1
Видео
Кто подставил Зеленского
03:45
Кто подставил Зеленского
В мире Армия
Назван новый глава ФСИН
00:23
Назван новый глава ФСИН
Политика
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
03:04
Онколог назвал причину выписки Заворотнюк
Шоу-бизнес
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
04:59
Мисс Москва продала кольцо от экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес Другое
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь после скандала
01:28
Бочкарева вышла на связь после скандала
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение