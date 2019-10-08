В Турции не воспринимают всерьез угрозы Трампа, считает политолог

Трамп ранее в своем Twitter пригрозил "разрушить экономику Турции ", если Анкара, по его мнению, "перейдет границы" дозволенного. По его словам, Турция, Европа и другие страны "должны приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями".

"Трамп ведет себя не как адекватный и ответственный лидер. Он пытается управлять внешней политикой США как собственной компанией, угрожая уничтожить нашу экономику. Это в высшей степени агрессивное и недипломатичное поведение. Ему пора уже знать, что угрозами в адрес Турции он ничего не добьется", — сказал Сезер.

По его словам, все турецкие СМИ, в том числе оппозиционные, выступили с резким осуждением этого заявления Трампа. "Турция не будет предпринимать никаких действий относительно этих угроз, потому что не воспринимает их всерьез. С экономической точки зрения какие-то результаты могут быть: например, доллар может вырасти по отношению к турецкой лире", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что во время кризиса из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 США, в том числе лично Трамп, также высказывали различные угрозы, но на решение Турции это не оказало никакого влияния.

Ранее Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, сообщалось, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.

Эрдоган заявлял, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности, размещение находящихся в Турции сирийских беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.