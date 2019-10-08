«Консенсуса нет»: визовый скандал парализовал комитеты ООН

Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены перенести заседания на несколько часов в связи с невыдачей виз США дипломатам из России и прочих стран. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в отечественной делегации.

В работе Первого комитета, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности, не смогли принять участие семь дипломатов из РФ.

Заседание должны были начать 7 октября в 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск), но «в самый последний момент» на табло появилась надпись, что комитет начнет работу в 10 часов утра 8 октября (17:00 мск).

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин, в свою очередь, заявил агентству, что Шестой комитет по правовым вопросам также не может начать заседание.

«Программа работы комитета принимается консенсусом. Такового нет», — подчеркнул депутат.

По словам зампостпреда, «чаша терпения переполнена», поэтому комитеты пошли на такой «характерный» демарш.

Кроме того, постпред Ирана заявил, что ни один из членов его делегации также не получил визу. Кубинская делегация тоже не смогла присутствовать на заседании.

Кузьмин призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить пристальное внимание на разворачивающийся скандал с невыдачей виз россиянам.

Впрочем, 4 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН занимается ситуацией с невыдачей американских виз российским делегатам для участия в мероприятиях всемирной организации. По его словам, организация работает с представителями России, а также с властями США.

24 сентября стало известно, что десять российских делегатов не получили визы в США для участия в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также заявил, что США отказали ему в визе для участия в конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу.

Газете «Коммерсант» Лавров рассказал, что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рону Джонсону , находящемуся под санкциями. Сложившаяся сейчас ситуация с невыдачей виз является для американской стороны настоящим позором, подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию американской исключительности». В ответ на демарш Госдепа российский министр пообещал устроить «сюрприз».

«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — добавил Лавров.

Вскоре после этого в Госдепартаменте США прокомментировали невыдачу виз российским дипломатам.

«Мы оцениваем каждое заявление на получение визы в каждом конкретном случае в соответствии с действующим законодательством и обязательствами. Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению с штаб-квартирой ООН», — заявили в Госдепе.

Американские дипломаты подчеркнули, что «визовые документы являются конфиденциальными в соответствии с американским законодательством». Однако причины невыдачи виз в Госдепе раскрывать не стали.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков , в свою очередь, призвал перенести заседания комитетов Генассамблеи ООН в другую страну. «Мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания Первого комитета проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США. Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества», — подчеркнул дипломат.

США, по мнению Рябкова, пренебрегают международными соглашениями, заключенными в 1940-х годах после размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Еще весной 2019 года МИД РФ обвинил США в манипуляциях с визами для российских дипломатов, работающих в ООН. «Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — заявили в МИДе.