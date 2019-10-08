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Лукашенко раскрыл роль РФ в конфликте в Донбассе 

Рамблер + ещё 10 20 минут назад
Россия и Украина — главные стороны конфликта в Донбассе, поэтому им и принимать решения по его урегулированию. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил Александр Лукашенко.
Сегодня президент Белоруссии выступил на форуме «Минский диалог». Он заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, «они есть, их избегать нельзя», но главные стороны конфликта в Донбассе — Москва и Киев.
«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины!» — призвал Лукашенко.
По этой причине, убежден он, властям именно этих стран следует принимать решения по урегулированию ситуации. При этом президента Украины Владимира Зеленского Лукашенко отказался упрекать в отсутствии старания при решении этой проблемы.
Кроме того, он подчеркнул, что урегулирование конфликта в Донбассе невозможно без США (они вовлечены во все политические и экономические процессы на Украине), а власти Европейского союза обвинил в том, что «безмолвствуют, только камни бросают в этого молодого человека (Зеленского. — Прим. ред.)».
В августе, как ранее сообщал Рамблер, в ходе телефонного разговора Владимир Путин заявил президенту Украины об исключительной важности реализации юридических аспектов предоставления ДНР и ЛНР особого статуса.
В сентябре, разговаривая по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президент России обратил его внимание на необходимость закрепления в письменном виде формулы Штайнмайера. В начале октября она была одобрена сторонами конфликта на встрече контактной группы.
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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина
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