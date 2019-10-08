Штайнмайера удивила реакция Киева на его «формулу»

«Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких», — приводит издание слова президента ФРГ.

При этом Штайнмайер уточнил, что необходимо обсуждать действия и их последовательность, а не критиковать сам принцип.

Политик подчеркнул, что «формула» пришла на смену переговорам в «нормандском формате» в Париже, которые не продвинулись из-за того, что действия, предписанные для обеих сторон, оказались «слишком серьёзными». Штайнмайер также отверг мнения о том, что на формирование «формулы» оказала влияние Россия.

Согласно «формуле Штайнмайера» урегулировать конфликт на Донбассе поможет проведение на неподконтрольных территориях выборов при условии, что региону будет предоставлен особый статус. 6 октября жители Украины выразили массовый протест против «формулы», указывая на недопустимость «капитуляции».