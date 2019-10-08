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Штайнмайера удивила реакция Киева на его «формулу» 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил удивление по поводу критики на Украине своей «формулы» урегулирования конфликта на Донбассе, сообщает Deutsche Welle. Политик напомнил, что в переговорах по «формуле Штайнмайера» ранее участвовал экс-президент Украины Петр Порошенко и отверг влияние России в этом вопросе.
«Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких», — приводит издание слова президента ФРГ.
При этом Штайнмайер уточнил, что необходимо обсуждать действия и их последовательность, а не критиковать сам принцип.
Политик подчеркнул, что «формула» пришла на смену переговорам в «нормандском формате» в Париже, которые не продвинулись из-за того, что действия, предписанные для обеих сторон, оказались «слишком серьёзными». Штайнмайер также отверг мнения о том, что на формирование «формулы» оказала влияние Россия.
Согласно «формуле Штайнмайера» урегулировать конфликт на Донбассе поможет проведение на неподконтрольных территориях выборов при условии, что региону будет предоставлен особый статус. 6 октября жители Украины выразили массовый протест против «формулы», указывая на недопустимость «капитуляции».
Комментарии6
В мире , Видео , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Петр Порошенко , Deutsche Welle , Германия
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