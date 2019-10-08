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Штайнмайер удивлен реакцией Киева на его «формулу» 

Вести.Ru + ещё 2 52 минуты назад
Штайнмайера удивила реакция Киева на его «формулу»
Фото: Вести.Ru
Франк-Вальтер Штайнмайер удивлен реакцией Киева на его "формулу" по урегулированию конфликта на Донбассе. Президент ФРГ отметил: его удивляют споры, которые разгорелись из-за "формулы", ведь в переговорах по ней участвовал тогдашний президент Украины Петр Порошенко.
Он также опроверг утверждения, что "формула" создавалась под влиянием Москвы. Штайнмайер подчеркнул, что это — попытка превратить большие шаги, на которые не были готовы стороны конфликта, в серию маленьких. Обсуждение слов президента ФРГ прошло в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Формула Штайнмайера" была согласована контактной группой по Украине на прошлой неделе. Согласно ей, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу закон об особом порядке местного самоуправления. В день выборов он будет действителен на временной основе, после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов — на постоянной.
После того, как документ был подписан, на Украине начались протесты, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Представители этого движения устроили митинги в Киеве и других украинских городах.
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Комментарии2
В мире , Украина , Франк-Вальтер Штайнмайер , Петр Порошенко , Владимир Соловьев , ОБСЕ , Германия , Москва
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