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Абэ заявил о «суверенитете Японии» над Южными Курилами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 35 минут назад
Токио неизменно считает, что суверенитет Японии распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе парламентских прений с лидерами оппозиционных партий.
«Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курильские острова). В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», — приводит ТАСС слова Абэ.
Вместе с тем он подчеркнул, что в последнее время в переговорах между Японией и Россией наметился прогресс. В качестве примера он привел организацию чартерных перелетов на Южные Курилы для бывших жителей островов с целью посещения могил предков, а также договоренность о пилотных проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности.
Напомним, на прошлой неделе Абэ заявлял о стремлении Японии вывести переговоры о мирном договоре с Россией на новый уровень.
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Комментарии25
В мире , Азия , Видео , Синдзо Абэ , ИТАР-ТАСС , Япония
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