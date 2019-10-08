Абэ заявил о «суверенитете Японии» над Южными Курилами

Токио неизменно считает, что суверенитет Японии распространяется на острова, относящиеся к южной части Курил, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе парламентских прений с лидерами оппозиционных партий.

«Суверенитет Японии распространяется на четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курильские острова). В этом наша позиция неизменна. Заявления о каком-либо отходе от нашей базисной позиции на этот счет не соответствуют действительности», — приводит ТАСС слова Абэ.

Вместе с тем он подчеркнул, что в последнее время в переговорах между Японией и Россией наметился прогресс. В качестве примера он привел организацию чартерных перелетов на Южные Курилы для бывших жителей островов с целью посещения могил предков, а также договоренность о пилотных проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности.

Напомним, на прошлой неделе Абэ заявлял о стремлении Японии вывести переговоры о мирном договоре с Россией на новый уровень.