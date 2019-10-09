«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции

Последствия для Турции из-за операции в Сирии могут быть гораздо больше, чем просто санкции, заявил президент США Дональд Трамп.
President Trump responds to Lindsey Graham's criticism of the president's decision to withdraw U. S. troops from Syria: "Lindsey and I feel differently. I think Lindsey would like to stay there for the next 200 years" https://t.co/Josypguxu1 pic.twitter.com/9eKMm2a7OT— ABC News Politics (@ABCPolitics) 9 октября 2019 г.
Об этом он сказал, комментируя критику американского сенатора-республиканца Линдси Грэма в отношении политики Трампа по присутствию США в Сирии.
«Я зайду куда дальше, чем просто санкции, гораздо дальше. У нас с Линди разные взгляды, я думаю, что Линдси хотел бы, чтобы мы остались там ещё на 200 лет и добавить туда ещё пару сотен тысяч человек», — сказал Трамп.
Ранее Грэм призвал «молиться за курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии и которых администрация Трампа «бесстыдно бросила».
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии. В турецком Минобороны сообщили о начале наземного наступления.
Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.