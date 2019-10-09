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Трамп заявил, что против Турции могут быть применены не только санкции 

RT на русском + ещё 14 26 минут назад
«Больше, чем санкции»: Трамп пригрозил Турции
Фото: Reuters
Последствия для Турции из-за операции в Сирии могут быть гораздо больше, чем просто санкции, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом он сказал, комментируя критику американского сенатора-республиканца Линдси Грэма в отношении политики Трампа по присутствию США в Сирии.
«Я зайду куда дальше, чем просто санкции, гораздо дальше. У нас с Линди разные взгляды, я думаю, что Линдси хотел бы, чтобы мы остались там ещё на 200 лет и добавить туда ещё пару сотен тысяч человек», — сказал Трамп.
Ранее Грэм призвал «молиться за курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии и которых администрация Трампа «бесстыдно бросила».
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии. В турецком Минобороны сообщили о начале наземного наступления.
Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с ситуацией.
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Комментарии3
В мире , Армия , Ближний Восток , Конфликты , США , Законопроекты , Война в Сирии , Санкции США , Реджеп Эрдоган , Линдси Грэм , Дональд Трамп , Министерство обороны , Совбез ООН , ООН , Сирия , Турция
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