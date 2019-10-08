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Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
В Киеве назвали три сценария ситуации в Донбассе
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе — договариваться в рамках Минских соглашений, «бесконечно долго» тянуть время, либо «никогда не возвращаться к этой части Украины».
По словам главы МИД Украины, он видит минимум три сценария развития ситуации в Донбассе, передает ТАСС.
« [Первый — это] попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад (Минские соглашения). Вторая тактика — тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть. Или третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части Украины», — заявил Пристайко в эфире телеканала ICTV.
По его словам, «сейчас президент Украины и вся команда пытаются все-таки закончить то, что начали наши предшественники, начиная с „Минска“.
При этом Пристайко отметил, что в случае невыполнения „Минска“, возможно, потребуется обратиться к мировому сообществу с тем, что „нам нужна, наверное, миссия по поддержанию мира между нами, а лучше — на всей оккупированной территории“.
Накануне Киев отменил отвод сил в Донбассе, назначенный на 7 октября, а в ДНР сообщили о резком обострении ситуации по всей линии фронта. Позднее была названа новая дата отвода войск с линии соприкосновения в Донбассе.
Напомним, в начале октября все стороны согласовали график разведения сил в Петровском и Золотом, ДНР и ЛНР передали ОБСЕ необходимые для разведения сил в Донбассе данные.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Вадим Пристайко , МИД , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС
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