Националисты втягивают Зеленского в новый конфликт

Владимир Зеленский продолжает генерировать мирные инициативы. Так, в понедельник он приказал упростить перемещение товаров через линию фронта на Донбассе. Но в реальности движения к урегулированию конфликта нет — отвод войск сорван, под вопросом реализация «формулы Штайнмайера». Чтобы обеспечить выполнение взятых Украиной обязательств, у Зеленского остается только один способ.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник велел упростить режим перехода граждан, проезд автотранспорта и перемещение товаров через линию разграничения в районе Станицы Луганской.

Кабинету министров Украины поручено безотлагательно принять меры по «проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий, а также организации предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения», — говорится указе опубликованном на сайте президента.

Кроме того, Зеленский распорядился отремонтировать автомобильные дороги, ведущие к Станице Луганской — к КПП, через который жители ЛНР и Украины могут пересекать линию соприкоснования. Правительству поручено разработать нормы обустройства и функционирования остальных КПП — составить план ремонта дорог, организовать предоставление медпомощи на линии разграничения.

Генштабу ВСУ и администрации Луганской области поручено до 27 ноября восстановить разрушенный мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской и обустроить контрольный пункт. В понедельник, кстати, на этом мосту началось сооружение автобусных остановок, которые также должны сделать пересечение линии более комфортным. Напомним, что на прошлой неделе глава МИДа Украины Вадим Пристайко анонсировал еще и возобновление железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР.

Однако примерно в то же время, когда был опубликован указ Зеленского, Вадим Пристайко внезапно объявил, что намеченное было на понедельник разведение сил и средств в городах Золотое и Петровское в Луганской области, отменяется, так как эти населенные пункты подверглись обстрелам. Ранее Минобороны Украины выступило с утверждением о том, что «противник в понедельник 20 минут» вел обстрел в районе Золотого.

Но если обстрелы украинских позиций и были, то их могли совершить только сами же украинские вооруженные радикалы, предполагает представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник

«Почему в охраняемую зону попали вооруженные радикалы? Как они прошли к линии соприкосновения?»,

— задается вопросами собеседник.

«Кроме того, в договоренностях, достигнутых 1 октября в Минске, не шло речи о семи днях тишины, потому что эти условия были выполнены еще в 2016 году. Речь шла о том, что 7 октября обе стороны должны были уведомить СММ ОБСЕ (специальная мониторинговая миссия Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. ВЗГЛЯД) о готовности проводить разведение сил и средств», — сказал собеседник.

По его словам, Донецк и Луганск уведомили ОБСЕ о готовности выполнить заранее утвержденный график, а вот МИД Украины заявил об обратном. «Все остальные заявления — манипулятивные. Нет подтвержденного факта обстрелов и не было обязательств по соблюдению семи дней тишины. Потому, на наш взгляд, на решение Киева отказаться от разведения сил повлияли внутренние факторы», — сказал Мирошник газете ВЗГЛЯД.

В Луганске не понимают, почему Зеленский не в состоянии контролировать своих силовиков и тем самым пресечь эскалацию конфликта. «С точки зрения республик — у нас нет никакого желания выяснять, кто именно не дает Зеленскому с поддержкой 73% голосов что-то выполнить», — подчеркнул Мирошник.

Накануне в Киеве лидер «Национального корпуса» и основатель добровольческого батальона «Азов», известный националист Андрей Билецкий пообещал, что его боевики останутся на позициях возле Золотого даже в случае отступления ВСУ. По его словам, «Азов» будет защищать местных жителей, которых украинская власть «хочет оставить без прикрытия», а также «бороться» с «поганым Минском и формулой Штайнмайера». В понедельник Билецкий добавил, что его люди якобы уже заняли позиции в Золотом, поселившись в домах местных жителей.

Постоянное представительство России при ОБСЕ призвало Киев предотвратить влияние националистических сил на процесс отвода войск. «Сегодня Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались начать отвод войск и вооружения в Золотом и Петровском. Все это происходит на фоне того, как вооруженные батальоны националистов пытаются запугать власти Украины и заявляют, что сорвут отвод», — заявили в постпредстве. Там потребовали от Киева предотвратить такое развитие событий и выполнить взятые на себя в Минске обязательства

В том, что Зеленскому рано или поздно придется вступить в конфликт с «добровольцами», уверен бывший премьер-министр ЛНР, политолог Марат Баширов . «С одной стороны, Зеленский под встречу „нормандской четверки“ демонстративно двигается в сторону решения гуманитарных вопросов, что важно для местных жителей. С другой стороны — мы видим военное обострение из-за вооруженных сил и нацбатальонов, которые контролируют эту территорию», — сказал Баширов газете ВЗГЛЯД.

«Зеленскому необходимо решать вопросы с нацбатами, причем решать силовым путем. Другого варианта у него нет», — добавил эксперт. По его словам, Зеленский должен попросту применить украинское законодательство, так как многие нацбаты давно влились в состав ВСУ или МВД , то есть финансируются из государственного бюджета. Соответственно, наиболее агрессивных «добровольцев» можно разжаловать или даже взять под стражу.

«Зеленскому нужно проявить политическую волю как верховному главнокомандующему, тогда на это отреагируют и Арсен Аваков , и Петр Порошенко , на которых сейчас ориентируются националисты, вроде Андрея Билецкого и другие», — отметил Баширов.

Как считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, ситуация в Донбассе стихийно сползает к нормализации, но нормализации в виде замораживания конфликта — упор делается на социально-экономические меры, однако политическая составляющая остается неизменной.

«Не хотелось бы думать, что реализовывается именно такой сценарий, но подобные настроения в украинском обществе сильны. Порядка 30-40% жителей страны выступают против войны, но при этом они не готовы идти на уступки, то есть по сути они выступают за замораживание конфликта», — пояснил Бортник.

«Именно поэтому мы видим точечные подвижки в виде ремонта моста в Станице Луганской и заявления о ремонтах дорог, подписание Кучмой «формулы Штайнмайера» и тому подобные шаги. С другой — мы пока не видим каких-то политических решений. Ни нового закона об особом статусе Донбасса, ни закона о выборах в республиках», — сказал украинский политолог газете ВЗГЛЯД.

Видимо, в Киеве осознают, что деваться некуда, искать общий язык с республиками придется. К вечеру понедельника близкие к переговорному процессу в Минске источники заявили, что стороны достигли новой договоренности, назначив новую дату отвода. Теперь это среда 9 октября.