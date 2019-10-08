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Волкер уволился из института имени Маккейна из-за дела Байдена 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Волкер уволился из института Маккейна из-за Байдена
Фото: globallookpress.com
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уволился с поста исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна в Аризоне. Поводом послужило слишком частое упоминание его имени в СМИ в связи с расследованием демократов по Украине.
Волкер согласился давать показания в Конгрессе, его там ждут 10 октября. Сам чиновник заявил, что внимание СМИ к его недавней работе по Украине «может стать фактором, отвлекающим от достижений и продолжающегося развития института». Именно поэтому он и покидает учебное заведение, говорится в сообщении на сайте вуза.
Волкера обвиняют в том, что он сразу после звонка американского президента Дональда Трампа встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и его окружением, и советовал, что им делать в свете указаний Трампа.
Ранее News.ru сообщал, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер порядка десяти часов давал показания Конгрессу. Парламентарии опрашивали его в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.
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Комментарии
В мире , США , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Дональд Трамп
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