Украинским школьникам разрешили руссий язык

Школьникам Украины разрешили учиться на русском языке

Директор городского департамента образования Елена Буйневич заявила, что украинские школьники начальных классов продолжат учиться на русском языке после 2020 года. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Елена Буйневич рассказала, что обучаться на языке национальных меньшинств будут лишь ученики начальных классов, то есть с первого по четвертый классы. В свою очередь, учащиеся средних классов, с пятого по девятый, могут учиться на языках коренных народов, хотя точного определения данного понятия законы пока не дают.

По словам Буйневич, старшие классы будут образовываться исключительно на украинском языке.