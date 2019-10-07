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Конкурентами Греты Тунберг на Нобелевке стали индейский вождь и Папа Римский 

360tv.ru 1 час назад
У шведской школьницы Греты Тунберг появились реальные шансы стать обладательницей не только детской премии мира, но и Нобелевской. По оценкам букмекеров, конкурентов у знаменитой экоактивистки, в общем-то, и нет — с заметным отставанием идут структура ООН, Папа Римский Франциск и вождь индейского племени.

За или против Греты

Российские и зарубежные букмекеры считают девочку главной претенденткой на эту награду. Как рассказал «360» эксперт и редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Артем Слицкий, из всех ставок на будущего обладателя Нобелевской премии мира 78% приходится на Грету Тунберг.
«Видимо, бетторов привлекает маленький коэффициент — они считают, что это победа у Греты в кармане. Но, по-моему, это может быть ошибочным мнением. Коэффициент на ее победу 1,18, то есть в случае ее победы каждые поставленные 100 рублей принесут вам еще 18», — рассказал Слицкий.
Главный редактор Legalbet.ru Сергей Шалаев добавил, что максимальная ставка на то, что Грета станет нобелевским лауреатом, составляет 1,56. Это достаточно низкий коэффициент, потому что вероятность победы Греты оценена довольно высоко. Даже при такой ставке чистый выигрыш при внесении 100 рублей составит всего 56.
Есть еще вариант поставить на то, что Грета не получит премию. На такой исход букмекеры дают коэффициент 2,42, а это означает около 41% вероятности.

Конкуренты

Еще более высокие коэффициенты у тех, кого называют конкурентами шведки. Например, коэффициент 2,75 установлен на победу эфиопского премьер-министра Ахмеда Абия, которому удалось разрешить продолжительный политический кризис в стране и прийти к мирному соглашению с Эритреей.
«Можно сказать, что его шансы на награду букмекеры оценивают в два раза ниже, чем шансы Греты. В числе претендентов на премию в букмекерских линиях значатся также вождь индейцев каяпо Раони Метуктире (коэффициент 7,0, примерно 14% вероятности), новозеландский политик Джасинда Ардерн (коэффициент 10,0, примерно 10% вероятности). То есть, все остальные коэффициенты довольно высоки, и, если судить по линиям букмекеров, особой борьбы в этой номинации не ожидается», — заметил Шалаев.
У Слицкого немного другие данные. Он отметил довольно сильных конкурентов Тунберг, которые в котировках идут с серьезным отставанием. Например, с коэффициентом 12,00 можно поставить на управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, сотрудникам которого приходится работать во всех горячих точках планеты.
В 15 раз больше за свою ставку можно получить, поставив на папу Франциска. А можно рискнуть и поставить на президента России Владимира Путина, на его победу коэффициент 50,00.
С 7 по 14 октября в Стокгольме проходит 118-я Нобелевская неделя. Лауреата премии мира огласят 11 октября.
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Комментарии27
В мире , Видео , Сергей Шалаев , ФРАНЦИСК , Грета Тунберг , Владимир Путин , ООН
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