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Будущий глава дипломатии ЕС заявил о важности санкций против России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 17 минут назад
Стали известны планы ЕС по антироссийским санкциям
Фото: РИА Новости
Евросоюзу важно сохранить санкции против России, пока «ее поведение не изменится», заявил будущий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Россия — хороший пример (в вопросе единства стран ЕС). Мы должны сохранить санкции против России, пока не произойдут изменения в ее поведении», — заявил Боррель, выступая в Европарламенте, передает ТАСС.
Он добавил, что ЕС видит перспективы диалога с Россией, несмотря на санкционный режим.
Ранее в понедельник Боррель сообщал, что его приоритетом в работе станут поддержка Украины и перезагрузка отношений с США.
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В мире , Ближний Восток , Европа , Конфликты , Политика , США , Украина , Жозеп Боррель , ЕС , Европарламент , ИТАР-ТАСС
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