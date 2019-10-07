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В США учителя отстранили от работы после комментария под фото Греты Тунберг 

РИА Новости 2 часа назад
Скандал в США: Учитель потерял работу из-за Греты Тунберг
Фото: Reuters
Учителя Западной высшей школы американского штата Айова Мэтта Бэиша уволили после комментария под фото шведской школьницы и эко-активистки Греты Тунберг. Об этом сообщил портал LADbible.
Скандал возник после того, как учитель оставил комментарий под постом своего коллеги, который опубликовал в Facebook фото Тунберг с анонсом ее выступления в Айове.
"Жаль, что у меня нет снайперской винтовки", — написал под публикацией Бэиш.
Комментарий вызвал гнев у других учителей, которые назвали его поступок "мерзким".
Руководство школы начало расследование, а учителя отправили в административный отпуск.
Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованием к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.
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В мире , Грета Тунберг , США
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