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В Берлине экоактивисты заблокировали движение на еще одной площади 

РИА Новости 1 час назад
Экоактивисты продолжают блокировать центр Берлина
Фото: Reuters
Движение в районе площади Потсдамер-плац в Берлине ограничено из-за демонстрации активистов экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), сообщила местная полиция.
Утром в понедельник около тысячи активистов заблокировали движение на площади Большая Звезда в Большом Тиргартене.
"Также в районе площади Потсдамер-плац сейчас ограничено движение в связи с заявленным собранием", — сообщила берлинская полиция в Twitter.
Глава полиции отдал распоряжение об обзорной съемке с полицейского вертолета, чтобы полицейские могли лучше оценить ситуацию на Потсдамер-плац и на площади Большая Звезда.
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