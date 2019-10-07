Экоактивисты продолжают блокировать центр Берлина

В Берлине экоактивисты заблокировали движение на еще одной площади

Движение в районе площади Потсдамер-плац в Берлине ограничено из-за демонстрации активистов экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), сообщила местная полиция.

Утром в понедельник около тысячи активистов заблокировали движение на площади Большая Звезда в Большом Тиргартене.

"Также в районе площади Потсдамер-плац сейчас ограничено движение в связи с заявленным собранием", — сообщила берлинская полиция в Twitter.

Глава полиции отдал распоряжение об обзорной съемке с полицейского вертолета, чтобы полицейские могли лучше оценить ситуацию на Потсдамер-плац и на площади Большая Звезда.