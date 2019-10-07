На Кипре разгорелся расистский скандал из-за россиянки

Конфликт россиянки с тремя греко-киприотками на парковке приобрёл широкий общественный резонанс из-за ксенофобских высказываний коренных уроженок острова и заставил обсуждать проблему расизма, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошёл вечером 5 октября на парковке в Ларнаке . Мать троих детей, проживающая на Кипре 20 лет, Светлана Зайцева увидела, как машина, сдавая задним ходом, врезалась в автомобиль инвалида. Виновник ДТП решил скрыться с места аварии.

«Я побежала за машиной, размахивая руками. Только после этого машина остановилась. Из машины вышли три греко-киприотки и начали меня обзывать, три раза меня толкнули, один раз плюнули мне в лицо», — приводит агентство слова Зайцевой.

По словам женщины, она выслушала свой адрес много брани и угроз, при этом киприотки настоятельно рекомендовали россиянке «убираться к себе домой». Однако Зайцева, снявшая инцидент на видео, добилась того, что на место аварии приехала полиция и задержала конфликтующих гречанок, которые в свою очередь написали на россиянку заявление за незаконное ведение видеосъёмки.

Происшествие, освещённое в местных СМИ, вызвало широкий общественный резонанс. По словам вице-президента партии «Эго о политис» Ивана Михеевича, многие жители Кипра не поверили, что на острове бывают случаи ксенофобии.

«Данный случай — это не просто ксенофобия, это немыслимый в 21-м веке расизм, немыслимый ни для России, ни для Соединенных Штатов, ни для Евросоюза в целом», — заявил Михеевич, подчеркнув, что с подобными ситуациями на Кипре сталкивается множество иностранцев, в частности русских, румын, болгар и т.д.

Он также отметил, что киприоты считают произошедшее итогом провала в образовании и воспитании, а ухудшающееся отношение к русским связал со строительством атомной станции в Турции.

«Я слышал от киприотов упреки и недовольство, что Россия строит атомную станцию в Турции, строит газопровод, поставляет им вооружение», — пояснил Михневич.

Инцидент также прокомментировали представители Неправительственной организации по борьбе с расизмом и дискриминацией KISA, которые назвали происшествие «серьезным расистским преступлением».

«Молодец женщина, которая противостояла им с силой и решимостью. Мы уверены, что она была напугана, но она не отступила перед лицом этим злобных расистов», — приводит агентство слова представителя организации.

Поступок россиянки также положительно был отмечен пользователями соцсетей. Жители Кипра в большинстве своём призвали не расценивать поведение женщин как пример отношения всех киприотов к иностранцам.