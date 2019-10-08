В ОБСЕ напомнили о принадлежности Крыма России

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России . Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Во время дискуссии Сайдика попросили прокомментировать референдум 2014 года в Крыму о воссоединении с Россией. В ответ он отказался комментировать эту тему.

"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс", — объяснил спецпредставитель ОБСЕ.

Спустя какое-то время Сайдик еще раз взял слово, отметив, что присутствующим необходимо помнить, что во времена Советского Союза полуостров около 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет — в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".

После этого присутствовавший в зале посол Украины в Австрии Александр Щерба "выразил недоумение" по поводу позиции спецпредставителя ОБСЕ.