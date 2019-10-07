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В ЕС прокомментировали новую военную операцию Турции в Сирии 

ТАСС 1 час назад
В ЕС прокомментировали военную операцию в Сирии
Фото: РИА Новости
Новая военная операция Турции, начатая во взаимодействии с США против курдов на северо-востоке Сирии, подрывает мирный процесс в этой стране. Об этом заявила в понедельник официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе.
"Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта. ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии", — заявила она.
Косьянчич отказалась отвечать на вопрос, информировали ли Анкара и Вашингтон о своих военных планах в Сирии Брюссель.
"Мы поддерживаем контакты, на этой стадии я не могу сказать ничего больше", — ответила представитель внешнеполитической службы.
Комментируя планы Анкары вернуть на территорию Сирии, которую Турция намерена зачистить от курдских отрядов самообороны, до 2 млн сирийских беженцев, Косьянчич заявила:
"ЕС считает, что возвращение беженцев возможно, только когда будут созданы условия для их безопасного возвращения в человеческих условиях. Мы считаем, что эти условия в Сирии пока не созданы".
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Комментарии
В мире , Майя Косьянчич , ЕС , Брюссель , Сирия , США , Турция
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