В ЕС прокомментировали военную операцию в Сирии

В ЕС прокомментировали новую военную операцию Турции в Сирии

"Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии не только ухудшает положение гражданского населения, но и подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта. ЕС полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии", — заявила она.

Косьянчич отказалась отвечать на вопрос, информировали ли Анкара и Вашингтон о своих военных планах в Сирии Брюссель.

"Мы поддерживаем контакты, на этой стадии я не могу сказать ничего больше", — ответила представитель внешнеполитической службы.

Комментируя планы Анкары вернуть на территорию Сирии, которую Турция намерена зачистить от курдских отрядов самообороны, до 2 млн сирийских беженцев, Косьянчич заявила: