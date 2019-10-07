Экоактивисты перекрыли движение в Берлине

В Берлине экоактивисты заблокировали движение на площади Большая Звезда

Активисты экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") заблокировали в понедельник важный транспортный узел в центре Берлина, сообщила местная полиция.

"Около тысячи человек блокируют движение на площади Большая Звезда. Пожалуйста, будьте внимательны и объезжайте эту зону", — сообщила полиция Берлина в Twitter.

Из-за действий активистов на близлежащих улицах образовались большие пробки. Несколько автобусных линий были перенаправлены.

Good day for bicyclists in Berlin

As #ExtinctionRebellion blocks a central car route in central Berlin #BerlinBlockieren pic.twitter.com/CUuLHbLzPO— miska knapek (@miskaknapek) October 7, 2019

Акция началась ранним утром, несколько сотен активистов прибыли к Колонне Победы в Большом Тиргартене, вокруг которой находится дорога с круговым движением. Полиция прибыла на место и ведет переговоры с демонстрантами, сообщила представитель полиции газете Berliner Morgenpost.

В полдень планируется еще одна демонстрация на площади Потсдамер-плац.

Ранее сообщалось, что экоактивисты Extinction Rebellion заблокировали центральный район Амстердама. Они собрались перед зданием художественного музея Рейксмюсеум. Также в понедельник Скотланд-Ярд сообщил, что Лондонская полиция задержала за минувшие выходные 21 экоактивиста из движения Extinction Rebellion за нарушения во время проведения акций протеста.