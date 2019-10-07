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В Берлине экоактивисты заблокировали движение на площади Большая Звезда 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Экоактивисты перекрыли движение в Берлине
Фото: РИА Новости
Активисты экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") заблокировали в понедельник важный транспортный узел в центре Берлина, сообщила местная полиция.
"Около тысячи человек блокируют движение на площади Большая Звезда. Пожалуйста, будьте внимательны и объезжайте эту зону", — сообщила полиция Берлина в Twitter.
Из-за действий активистов на близлежащих улицах образовались большие пробки. Несколько автобусных линий были перенаправлены.
Акция началась ранним утром, несколько сотен активистов прибыли к Колонне Победы в Большом Тиргартене, вокруг которой находится дорога с круговым движением. Полиция прибыла на место и ведет переговоры с демонстрантами, сообщила представитель полиции газете Berliner Morgenpost.
В полдень планируется еще одна демонстрация на площади Потсдамер-плац.
Ранее сообщалось, что экоактивисты Extinction Rebellion заблокировали центральный район Амстердама. Они собрались перед зданием художественного музея Рейксмюсеум. Также в понедельник Скотланд-Ярд сообщил, что Лондонская полиция задержала за минувшие выходные 21 экоактивиста из движения Extinction Rebellion за нарушения во время проведения акций протеста.
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