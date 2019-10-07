«Мону Лизу» вернули на прежнее место

«Мону Лизу» вернули на ее прежнее место в Лувре

Картина Леонардо да Винчи (1452-1519) "Мона Лиза" ("Джоконда"), перемещенная ранее в другой зал Лувра в связи с ремонтом в музее, заняла свое прежнее место. Об этом в понедельник сообщили в Лувре.

Два месяца назад шедевр, по распоряжению руководства музея, был перемещен из Зала государств в галерею Медичи, расположенную в крыле Ришелье. Как отмечает Agence France-Presse, в ходе реставрационных работ стеклянная панель, защищающая картину, была заменена на более прозрачное пуленепробиваемое стекло.

Кроме того, стены зала были выкрашены в синий цвет, что, по словам специалиста музея Венсана Дельвана, "еще лучше подчеркивает краски картины". Задача реставраторов состояла также в том, чтобы улучшить схему движения туристов по залам, чтобы сделать максимально комфортным посещение музея.

Зал государств, в котором с начала этого века находится "Джоконда", не реставрировался в течение 15 лет. За это время, по данным дирекции музея, он принял более 100 млн посетителей. Частичный капитальный ремонт и реставрация ведутся в Лувре с 2014 года. Уже обновлены помещения общей площадью в 34 тыс. кв. м.

Картина "Мона Лиза" была написана Леонардо да Винчи на доске из древесины тополя размером 77 на 53 см. Согласно книге рекордов Гиннесса, картина является самым дорогим произведением искусства в мире.