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Судно Open Arms спасло в водах Мальты 40 мигрантов 

РИА Новости 3 часа назад
В водах Мальты спасли 40 утопающих мигрантов
Фото: Reuters
Судно испанской НПО Proactiva Open Arms спасло в водах Мальты по меньшей мере 40 человек, говорится в сообщении организации в Twitter.
"Сорок человек… в полной темноте, среди них один ребенок и младенец. Так мы их и нашли. Эту ночь они провели на борту Open Arms", — говорится в сообщении.
При этом глава организации Оскар Кампс в своем Twitter сообщил, что в настоящее время судно ожидает ответа властей Мальты по поводу мигрантов.
Представители береговой охраны Италии сообщили журналистам в понедельник, что около 20 мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Италию через Средиземное море, пропали без вести в результате кораблекрушения близ итальянского острова Лампедуза, из воды извлечены тела девяти погибших. Кампс сообщал, что "в результате кораблекрушения в нескольких милях от Лампедузы погибли 30 человек".
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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В мире , Мальта
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