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Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера 

RT на русском + ещё 2 52 минуты назад
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
Отмечается, что в настоящий момент описание в профиле школьницы гласит: «16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера».
Ранее в её профиле говорилось, что она «добрая, но плохо информированная девочка». Соответствующую подпись Тунберг оставила после того, как президент России Владимир Путин сказал, что не разделяет восторгов по поводу её выступления, так как, по его мнению, тот факт, что молодёжь обращает внимание на проблемы экологии, — это хорошо, однако неправильно, когда кто-то «использует детей и подростков» для достижения своих целей.
Как отметил российский лидер, он считает Грету «доброй девочкой и очень искренней», но предположил, что ей никто не объяснил, что «современный мир сложен и многообразен».
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В мире , Видео , Грета Тунберг , Владимир Путин , Швеция
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