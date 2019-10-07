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Киев допустил непризнание итогов выборов в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, но их проведение позволит начать диалог с новоизбранными местными властями, заявил депутат фракции в Верховной раде «Слуга народа», глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
«Даже если мы не признаем результаты выборов, мы поймем, насколько представительской является местная власть. Это раскроет определенное поле игры для Украины. Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога», — передает «РБК-Украина» слова Яременко.
Он добавил, что на данный момент любой контакт с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР создает для Киева огромные политические трудности.
Киев согласился урегулировать ситуацию в Донбассе по «формуле Штайнмайера». Это вызвало как уличные протесты, так и сопротивление со стороны руководства некоторых регионов Украины.
Напомним, в воскресенье спикер парламента Украины Дмитрий Разумков объяснил, при каком условии закон об особом статусе Донбасса вступит в силу.
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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Дмитрий Разумков , Верховная Рада , РБК-Украина , Киев
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