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В ДНР завили об усилении обстрелов вместо разведения сил 

Свободная пресса + ещё 9 40 минут назад
В ДНР усиливаются обстрелы вместо разведения сил
Фото: ТАСС
В Донбассе, где 7 октября должно было возобновиться разведение сил и разбор фортификаций в районах Золотое и Петровское, зафиксировано обострение по всей линии соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить», — сказал Басурин.
Он отметил, что всего за прошедшие сутки по территории республики со стороны ВФУ было выпущено 886 боеприпасов. В результате повреждения получили 13 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Напомним, 1 октября после подписания украинской стороной "формулы Штайнмайера" контактной группе в Минске удалось согласовать конкретную дату для возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Однако 7 октября мМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о срыв отвода войск из-за продолжающихся обстрелов, пишет НСН.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Эдуард Басурин , Вадим Пристайко
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