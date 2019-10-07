В ДНР усиливаются обстрелы вместо разведения сил

В ДНР завили об усилении обстрелов вместо разведения сил

В Донбассе, где 7 октября должно было возобновиться разведение сил и разбор фортификаций в районах Золотое и Петровское, зафиксировано обострение по всей линии соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

«Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за последние сутки. Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить», — сказал Басурин.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки по территории республики со стороны ВФУ было выпущено 886 боеприпасов. В результате повреждения получили 13 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.