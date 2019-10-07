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Трамп обвинил доносчиков на его разговор с Зеленским в поддержке демократов 

Газета.Ru 55 минут назад
Трамп обвинил доносчиков на его разговор с Зеленским
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике и обвинил в поддержке демократов двух информаторов, которые имеют отношение к жалобе на телефонный разговор между главой Белого дома и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем твиттере.
Отмечается, что американский лидер снова назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским "охотой на ведьм".
Трамп отметил, что интересы этих информаторов представляет адвокат-демократ.
По его словам, все они оказывают поддержку бывшему президенту США Бараку Обаме и "коррумпированной" Хиллари Клинтон.
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В мире , Барак Обама , Хиллари Клинтон , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , США
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