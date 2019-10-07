Трамп обвинил доносчиков на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике и обвинил в поддержке демократов двух информаторов, которые имеют отношение к жалобе на телефонный разговор между главой Белого дома и лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем твиттере.
Отмечается, что американский лидер снова назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским "охотой на ведьм".
Трамп отметил, что интересы этих информаторов представляет адвокат-демократ.
По его словам, все они оказывают поддержку бывшему президенту США Бараку Обаме и "коррумпированной" Хиллари Клинтон.