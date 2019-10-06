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На Украине заявили о необходимости создать фильтрационные лагеря для жителей Донбасса 

Ura.Ru 31 минуту назад
Для донбассцев предложили фильтрационные лагеря
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украинский журналист Олег Радык предложил свой способ реинтеграции Донбасса в состав Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В частности, публицист призвал организовать для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик фильтрационные лагеря и избивать неправильно отозвавшихся на лозунг «Слава Украине». Делать это, по мнению журналиста, просто необходимо для того, чтобы жители Донбасса больше не стремились в Россию.
«Когда мы войдем туда — 40 лет зачисток и антитеррор, запрет употребления русского языка для чиновников. Закрытие всех вузов. Всех. Пусть едут во Львов», — считает Радык.
Свой пост журналист саркастически назвал «формулой Радыка», отмечает «Царьград».
Ранее «URA.RU» писало о том, что возмущение украинской писательницы Ларисы Ницой вызвал тот факт, что в лагерях на Украине вместе с «нашими детьми» отдыхают дети из Донбасса. По ее мнению, дети из неподконтрольных республик рассказывают детям бойцов ВСУ о том, что «Россия — это круто». Ницой призвала власти не пускать в летние лагеря детей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Мало того, они там находятся вместе с детьми участвующих в боевых действиях в Донбассе. В этих лагерях дети, я извиняюсь, „сепаров“ рассказывают детям солдат ВСУ о том, что Россия — круто», — отмечала писательница. Она также добавила, что Украина должна «заботиться о воспитании нового поколения».
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Комментарии33
В мире , Украина , Царьград ТВ
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