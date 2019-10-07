Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса 

РИА Новости + ещё 3
Для нового украинского закона об особом статусе Донбасса существуют "красные линии", такое заявление в эфире телеканала "Украина" сделал спикер Верховной рады, глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия", — сказал парламентарий.
По его словам, провести выборы в Донбассе можно лишь тогда, когда Киевом будет получен контроль над границей, а ОБСЕ признает их итоги. При этом он добавил, что украинские власти не будут нарушать эти "красные линии", так как от них "зависят территориальная целостность и суверенитет" страны.
"Формула Штайнмайера"
Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
В российском МИД поприветствовали такой шаг Киева. Соглашение поможет создать атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, в свою очередь, назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев наконец признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. При этом представитель ЛНР Родион Мирошник заявил, что "формула" утверждает только механизм вступления в силу "особого статуса", и никаких обязательств по передаче границы под контроль Киева там нет.
После подписания документа по Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Его представители в воскресенье вышли на митинги в Киеве и других городах страны.
Последние новости
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Лукашенко рассмешил Зеленского и весь зал на форуме (видео) Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90 Зачем Россия дорабатывает сотни танков Т-90
Комментарии2
В мире , Видео , Конфликты , Закон о Донбассе , Франк-Вальтер Штайнмайер , Леонид Пасечник , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Дмитрий Разумков , Родион Мирошник , МИД , ОБСЕ , Верховная Рада , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы — ядерная держава. Привыкайте»: КНДР о новой ракете
«Мы — ядерная держава. Привыкайте»: КНДР о новой ракете10
Россия высказалась о ядерной войне
Россия высказалась о ядерной войне35
Занесенные снегом: РФ ждет резкое похолодание
Занесенные снегом: РФ ждет резкое похолодание10
Друг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти
Друг Заворотнюк ответил на слухи о ее смерти
«Защищает наркоманку!»: Борисова раскритиковала Волочкову
«Защищает наркоманку!»: Борисова раскритиковала Волочкову2
Видео
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Таксист отказался везти Порошенко
01:12
Таксист отказался везти Порошенко
В мире Украина
На Украине начался «майдан желтых повязок»
00:38
На Украине начался «майдан желтых повязок»
В мире Конфликты
Расторгуев рассказал о попытке отдать Путину $100
00:55
Расторгуев рассказал о попытке отдать Путину $100
Политика
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
00:30
Скончался вице-спикер Совфеда Бушмин
Политика Другое
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
00:38
Падение Берлинской стены назвали символом «унижения» русских
Политика
«Это победа Путина»: Россия и США меняются ролями
02:46
«Это победа Путина»: Россия и США меняются ролями
В мире Политика
В Европе заявили о смене ролей России и США в мире
04:08
В Европе заявили о смене ролей России и США в мире
В мире Политика
При стрельбе в США погибли четыре человека
00:26
При стрельбе в США погибли четыре человека
Происшествия США
Порошенко устроил перепалку в студии
00:59
Порошенко устроил перепалку в студии
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение