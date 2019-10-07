Спикер Рады назвал «красные линии» для закона об особом статусе Донбасса

"Ключевым вопросом стоит вопрос о выборах. Выборы могут происходить исключительно по украинскому законодательству, и это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия", — сказал парламентарий.

По его словам, провести выборы в Донбассе можно лишь тогда, когда Киевом будет получен контроль над границей, а ОБСЕ признает их итоги. При этом он добавил, что украинские власти не будут нарушать эти "красные линии", так как от них "зависят территориальная целостность и суверенитет" страны.

"Формула Штайнмайера"

Контактная группа по Украине на прошлой неделе согласовала "формулу Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ), согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин Леонид Пасечник , в свою очередь, назвали подписание "формулы Штайнмайера" свидетельством того, что Киев наконец признал право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. При этом представитель ЛНР Родион Мирошник заявил, что "формула" утверждает только механизм вступления в силу "особого статуса", и никаких обязательств по передаче границы под контроль Киева там нет.

После подписания документа по Украине прокатились акции протеста против такого варианта урегулирования конфликта на востоке страны, было создано "Движение сопротивления капитуляции". Его представители в воскресенье вышли на митинги в Киеве и других городах страны.