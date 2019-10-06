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В КНДР назвали условие для продолжения переговоров с США 

RT на русском 35 минут назад
В КНДР назвали условие для переговоров с США
Фото: Reuters
В северокорейском МИД заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».
Соответствующее заявление опубликовано в ЦТАК.
«Мы отчётливо поставили американской стороне путь решения вопросов, так что дальнейшая судьба корейско-американского диалога зависит от позиции США, а срок — до конца текущего года», — говорится в сообщении.
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
В свою очередь в Госдепе США сообщили, что заявления КНДР о переговорах с США «не отражают содержание или дух» дискуссии.
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В мире , МИД , Госдеп США , КНДР , Пхеньян , США
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