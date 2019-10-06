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Немецкий министр три часа провел в греческой таверне из-за поломки самолета 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
У немецкого министра сломался самолет
Фото: Reuters
Визит министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера в Грецию продлился на три часа дольше из-за очередной поломки правительственного самолета, сообщает Focus Online.
По информации издания, причиной задержки стал отказ бортового компьютера, передает ИноТВ.
В итоге Зеехофер провел три часа в местной таверне в компании греческого еврокомиссара по миграции Димитриса Аврамопулоса. До ужина они обсуждали миграционные вопросы в Греции.
После того как поломка была устранена, Зеехофер смог отправиться в обратный полет. Высланный в Афины запасной борт «Global 5000» вернулся в Германию без пассажиров.
У первых лиц Германии регулярно возникают проблемы с правительственными самолетами. Так, в августе главе МИД ФРГ Хайко Маасу пришлось сменить самолет на пути в Москву и в Нью-Йорк из-за неисправности.
Проблемы с самолетами возникали также у канцлера Германии Ангелы Меркель, лайнер которой в ноябре прошлого года испытал проблемы уже в полете и вынужден был вернуться.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны с опозданием из-за неисправности правительственного самолета Airbus A321.
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Комментарии
В мире , Франк-Вальтер Штайнмайер , Димитрис Аврамопулос , МИД , Германия , Греция
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