Зеленский объявил об отсутствии условий для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не получал условий от Белого дома для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он сообщил изданию Kyodo.

Он отметил, что ему не поступали требования начать расследование по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Зеленский подчеркнул, что на него не оказывалось никакого давления.

Уточняется, что встреча Трампа и Зеленского прошла в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал причину своего звонка Зеленскому.