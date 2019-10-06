Штайнмайер прибыл в Грузию

Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Грузию

Официальные встречи с президентом ФРГ запланированы на понедельник, сообщили в администрации президента Грузии, передаёт «Интерфакс».

У него также запланированы встречи с представителями грузинского бизнеса. Штайнмайер также посетит край Кахети, где осмотрит несколько винодельческих заводов. Кроме того, президент ФРГ встретится с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым.

В Тбилиси Штайнмайер прилетел со своей женой Эльке Бюденбендер.

По словам посла ФРГ в Грузии Хуберта Книрша, президент Германии в ходе визита в Грузию подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности республики и её интеграцию в Евросоюз