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Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Грузию 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Штайнмайер прибыл в Грузию
Фото: globallookpress.com
Германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Тбилиси.
Официальные встречи с президентом ФРГ запланированы на понедельник, сообщили в администрации президента Грузии, передаёт «Интерфакс».
Штайнмайера проведёт переговоры с грузинским главой Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и председателем парламента Арчилом Талаквадзе.
У него также запланированы встречи с представителями грузинского бизнеса. Штайнмайер также посетит край Кахети, где осмотрит несколько винодельческих заводов. Кроме того, президент ФРГ встретится с католикосом-патриархом Грузии Илией Вторым.
В Тбилиси Штайнмайер прилетел со своей женой Эльке Бюденбендер.
По словам посла ФРГ в Грузии Хуберта Книрша, президент Германии в ходе визита в Грузию подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности республики и её интеграцию в Евросоюз.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, когда стоит ожидать возобновления авиаперелётов между РФ и Грузией.
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Комментарии
В мире , Европа , Украина , Георгий Гахария , Франк-Вальтер Штайнмайер , Саломе Зурабишвили , Дмитрий Песков , Арчил Талаквадзе , ЕС , Интерфакс , Германия , Грузия , Тбилиси
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