Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

Журналисты РЕН ТВ и «Известий» попали под обстрел в ДНР

Журналисты телеканала РЕН ТВ и мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).

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