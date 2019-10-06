Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

Журналисты телеканала РЕН ТВ и мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
"Съемочная группа РЕН ТВ попала под обстрел в самопровозглашенной ДНР. В результате ЧП пострадавших нет", — сообщается на сайте канала в воскресенье.
На сайте "Известий" говорится, что там же были их корреспондент Алексей Полторанин и оператор Андрей Перфильев. Они также не пострадали. Журналистам пришлось просидеть в подвале полтора часа.
"Они ездили в Коминтерново снимать последствия ночного обстрела — поселок находится на линии разграничения. Их сопровождала Народная полиция ДНР. В процессе съемок начался новый обстрел", — говорится на сайте издания.