«Азов» отказался покидать зону разведения войск

Украинские националисты отказались покидать зону разведения войск в Донбассе

Бойцы батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России ) останутся в поселке Золотое Луганской области после отвода войск. Об этом в опубликованном на YouTube обращении заявил первый командир батальона Андрей Билецкий

По его словам, военнослужащие будут защищать и поддерживать жителей, которых украинская власть «хочет оставить без прикрытия». Билецкий заявил, что бойцы, взявшие в 2014 году оружие, чтобы бороться за страну, останутся в Золотом, даже «если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска».

«Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — сказал он.

1 октября по итогам заседания в Минске контактной группы по Украине спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что «удалось определить конкретную дату — 7 октября — для возобновления разведения сил и средств».

В конце июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ополченцы непризнанных республик Донбасса смогли добиться обоюдного разведения сил в районе Станицы Луганской, рамочное соглашение о котором было достигнуто контактной группой в 2016 году. Тогда же состоялся отвод сил в районе Золотого и Петровского, однако впоследствии украинские войска вернулись на свои позиции возле этих населенных пунктов.