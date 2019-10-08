Москву обвинили в оттягивании «нормандской» встречи

В Киеве заявили, что Москва ищет основания для отмены встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Россия ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандской четверки". Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в ходе передачи "Свобода слова". Отвечая на вопрос об условиях проведения встречи лидеров, глава МИД сказал, что Россия стала говорить о новом — третьем — условии, тогда как изначально были согласованы только два условия — прекращение огня и поддержание "хлебного перемирия" и согласование "формулы Штайнмайера". Теперь же, по словам Пристайко, Россия выдвигает новое условие — имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. "Наверняка, это связано с тем, что Украина исполнила два существующих условия. Я думаю, что, чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу", — заявил Пристайко. "Встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности [президента РФ Владимира] Путина приехать, хотя два лидера предложили, и дата была предложена французами, и сейчас три лидера — наш президент, французский и немецкий канцлер готовы, предлагаются новые даты. Но пока до этого времени мы не слышали от России готовности встретиться в этом формате", — сказал министр. 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что дата саммита в нормандском формате будет зависеть от графиков лидеров четырех стран. "Сейчас ведется подготовка [саммита] по линии помощников президентов, по линии соответствующих ведомств, — сказал он. — Забегать вперед не буду, сроков пока нет. Их предстоит согласовать". "Речь идет о четырех главах государств, которые, естественно, имеют весьма насыщенные графики, — добавил Песков. — Как только эти графики будут совмещены и образуется дата, мы вас проинформируем". Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сроки проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" будут определять сами лидеры. Помощник президента РФ Владислав Сурков заявил ТАСС, что определение сроков проведения саммита станет возможным только после отвода войск на согласованных ранее двух участках на линии соприкосновения в Донбассе. "Формула Шатйнмайера" 1 октября на встрече Контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера " в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула, названная по имени предложившего ее бывшего главы МИД, а ныне президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера, определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.

Детей знакомят с порнозвездами и содомитами