Богдан назвал расценки за участие в митинге

Глава офиса Зеленского опубликовал расценки за участие в митинге против формулы Штайнмайера

Глава офиса президента Украины Владимира Андрей Богдан опубликовал расценки за участие в митинге против «формулы Штайнмайера». Об этом он написал в своем фейсбуке.

Как следует из скриншотов, опубликованных Богданом, участникам акции предлагается оплата в 100 грн ($4 или 263 руб.) за один час участия в митинге.

При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в акции, отретушировано.