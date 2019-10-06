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Глава офиса Зеленского опубликовал расценки за участие в митинге против формулы Штайнмайера 

Газета.Ru + ещё 53 48 минут назад
Богдан назвал расценки за участие в митинге
Фото: РИА Новости
Глава офиса президента Украины Владимира Андрей Богдан опубликовал расценки за участие в митинге против «формулы Штайнмайера». Об этом он написал в своем фейсбуке.
Как следует из скриншотов, опубликованных Богданом, участникам акции предлагается оплата в 100 грн ($4 или 263 руб.) за один час участия в митинге.
При этом название организации, которая предлагает деньги за участие в акции, отретушировано.
Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко принял участие в протестных акциях в Киеве.
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В мире , Украина , Андрей Богдан , Петр Порошенко
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