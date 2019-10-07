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Радикалы обогнали демократов на выборах в Косово 

РИА Новости + ещё 28 2 часа назад
Оппозиция лидирует на выборах в парламент Косово
Фото: © AP Photo / Darko Vojinovic
Радикальное движение "Самоопределение" обошло оппозиционный умеренно-реформистский Демократический союз Косово (ДСК) на выборах в "парламент" самопровозглашенной республики Косово, сообщил избирком результаты с более чем 80% участков.
Внеочередные выборы проходили в воскресенье. Явка превзошла показатели прошлых выборов 2017 года на пару пунктов и составила около 43%.
"По результатам обработки данных с 80,09% участков ДСК получает 25,03%, Демократическая партия Косово (экс-спикера Кадри Весели и "президента" Хашима Тачи) 21,37%, движение "Самоопределение" 26,02%, Альянс за будущее Косово экс-премьера Рамуша Харадиная — АБК 11,66%", — сообщил избирком.
Лидеры ДСК, "Самоопределения" и ДПК уже заявили о своей "победе". ДСК ранее выдвинул кандидатом на пост "премьера" первую женщину в этой роли — университетского преподавателя Вьосу Османи. "Самоопределение" во главе будущего "правительства" предлагало поставить своего лидера Альбина Курти, лидировавшего по результатам соцопросов.
"Самоопределение" известно своими радикальными методами борьбы, насильственными протестами на улицах Приштины, распылением слезоточивого газа в косовском парламенте, лидер и члены движения неоднократно отбывали наказание за нарушение общественного порядка и подозревались в более серьезных насильственных действиях.
Как ДСК, так и "Самоопределение" заявляют о готовности вести переговоры с властями Сербии с целью взаимного признания Белграда и Приштины. При этом о конкретных уступках со стороны косоваров речь не идет.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.
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Комментарии
В мире , Кадри Весели , ЕС , Демократическая партия США , НАТО
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