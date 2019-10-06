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Трамп поведал о подкупе семьи Байдена 

Lenta.ru + ещё 8 16 минут назад
Трамп поведал о подкупе семьи Байдена
Фото: Yuri Gripas / Reuters
Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что семья бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена была подкуплена. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.
«Спящий Джо сказал, что никогда не разговаривал с украинской компанией, а затем появилась фотография, где он играл в гольф с боссом компании и Хантером», — написал он. Американский лидер также выразил сомнение по поводу того, что Байден сможет конкурировать с ним на предстоящих президентских выборах в 2020 году.
Ранее Джозеф Байден обвинил Дональда Трампа в злоупотреблении властью. По мнению демократа, глава страны использует пост для продвижения личных, а не национальных интересов.
Скандал вокруг Байденов произошел после публикаций СМИ о том, что сын Джозефа Байдена Хантер получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го года. В тот период Байден-старший являлся спецпредставителем США по Украине.
Также был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили через несколько часов после звонка из США. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma, на необходимость прекратить это расследование ему лично намекали тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт и бывший президент Украины Порошенко.
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Комментарии2
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Джеффри Пайетт , США
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