Поляки заставили украинца извиняться за Бандеру по-русски

Журавко рассказал, что его друг устроился на работу в Польше и стал свидетелем необычной расправы с украинским радикалом.

Поклонник Бандеры приехал в Польшу на автомобиле с красно-черным флажком, прикрепленным к стеклу. Это один из символов запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА . В годы войны украинские неонацисты массово убивали поляков, поэтому такие символы вызывают возмущение в Польше.

«Поляки, когда увидели этот флажок, попробивали колеса автомашины. Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери», — написал Журавко в фейсбуке.

По словам парламентария, украинского водителя заставили съесть флажок, а затем вынудили его просить прощения у поляков на русском языке.

При этом физического насилия к украинцу не применяли.