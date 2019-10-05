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Поляки заставили украинца извиняться за Бандеру по-русски 

Рамблер 44 минуты назад
Поляки заставили украинца извиняться за Бандеру по-русски
Фото: РИА Новости
В Польше украинца заставили съесть бандеровский флажок, размещенный на лобовом стекле его автомобиля. Об инциденте в соцсетях сообщил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Журавко рассказал, что его друг устроился на работу в Польше и стал свидетелем необычной расправы с украинским радикалом.
Поклонник Бандеры приехал в Польшу на автомобиле с красно-черным флажком, прикрепленным к стеклу. Это один из символов запрещенной в России экстремистской организации ОУН-УПА. В годы войны украинские неонацисты массово убивали поляков, поэтому такие символы вызывают возмущение в Польше.
«Поляки, когда увидели этот флажок, попробивали колеса автомашины. Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери», — написал Журавко в фейсбуке.
По словам парламентария, украинского водителя заставили съесть флажок, а затем вынудили его просить прощения у поляков на русском языке.
При этом физического насилия к украинцу не применяли.
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Комментарии2
В мире , Украина , Алексей Журавко , Украинская повстанческая армия , Верховная Рада , Польша
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