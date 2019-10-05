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Волкера собрались заменить уволенным за кражу бекона экс-сотрудником ЦРУ 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Волкера заменят укравшим бекон экс-сотрудником ЦРУ
Фото: РИА Новости
На должность спецпредставителя США по Украине вместо отозванного Курта Волкера рассматривается кандидатура 72-летнего Майкла Костива, который 10 проработал в ЦРУ и уволен после скандала, сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники.
В конце 1981 года Костива уличили на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 доллара в супермаркете, после чего его отправили в административный отпуск. В 1982 году Костив подал в отставку, обвинения с него были сняты, пишет «Зеркало недели».
После отставки он около 20 лет проработал в нефтегазовой корпорации Chevron, в 2001-2003 занимал в ней должность вице-президента по международным правительственным делам. В 2004-2006 годах Костив был советником директора ЦРУ.
До 2011 года занимал пост директора республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. Источники украинского издания сообщают, что именно Костив привлек внимание Маккейна к ситуации на Украине.
В настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG) и советника директора нацразведки США Дэна Коутса.
Костив владеет русским, украинским, испанским, итальянским, польским языками.
Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По информации СМИ, Волкер, будучи спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины, выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летальных вооружений, так как лоббировал интересы компании Raytheon Company — производителя противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin).
Бывший украинский президент Петр Порошенко встревожился сообщением об отставке Волкера, а бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что это «только начало».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, каких отставок ждать в будущем и стоит ли Дональду Трампу опасаться досрочного прекращения полномочий.
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В мире , Украина , Дэн Коутс , Джон Маккейн , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Дональд Трамп , ЦРУ , Госдеп США , Деловая газета "Взгляд" , США
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